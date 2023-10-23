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Сегодня, 10:44

Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L'Equipe

Виктория Кравченко
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Александр Головин.
Фото AFP

Французское издание L'Equipe включило российского полузащитника Александра Головина в сборную тура чемпионата Франции.

В матче 9-го тура лиги 1 «Монако» с «Метцем» (2:1) россиянин оформил дубль, забив на 42-й и 55-й минутах.

Это третье попадание 27-летнего игрока в сборную тура. В этом сезоне он провел 8 матчей в лиге 1, забив 4 гола и сделав 1 ассист.

«Монако» идет на первом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков в 9 турах чемпионата Франции.
Александр Головин
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 9 6 2 1 23-12 20
2
 Ницца 9 5 4 0 10-4 19
3
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
4
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
5
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
6
 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
7
 Нант 9 4 2 3 16-15 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
10
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Лорьян 9 2 4 3 15-19 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
14
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
15
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
16
 Метц 9 2 2 5 8-16 8
17
 Клермон Фут 8 1 2 5 7-13 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.10 22:00
Гавр – Ланс
 0 : 0
21.10 18:00
ПСЖ – Страсбур
 3 : 0
21.10 22:00
Ницца – Марсель
 1 : 0
22.10 14:00
Лорьян – Ренн
 2 : 1
22.10 16:00
Лилль – Брест
 1 : 0
22.10 16:00
Нант – Монпелье
 2 : 0
22.10 16:00
Тулуза – Реймс
 1 : 1
22.10 18:05
Монако – Метц
 2 : 1
22.10 21:45
Лион – Клермон Фут
 1 : 2
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 8
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 7 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

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Нант

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