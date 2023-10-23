Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L'Equipe

Французское издание L'Equipe включило российского полузащитника Александра Головина в сборную тура чемпионата Франции.

В матче 9-го тура лиги 1 «Монако» с «Метцем» (2:1) россиянин оформил дубль, забив на 42-й и 55-й минутах.

Это третье попадание 27-летнего игрока в сборную тура. В этом сезоне он провел 8 матчей в лиге 1, забив 4 гола и сделав 1 ассист.