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Госпитализированный с коронавирусом игрок «Монпелье» находится в коме

15:35
Жуниор Самбия. Фото twitter.com/JuniorSambia.
Жуниор Самбия. Фото twitter.com/JuniorSambia.
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Полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбия был помещен в искусственную кому после заражения коронавирусом. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает Le Parisien.

Самбия стал первым футболистом из лиги 1, сдавшим положительный тест на COVID-19.

В нынешнем сезоне Самбия забил гол и отдал результативную передачу в 22 матчах «Монпелье» во всех турнирах.

Из-за пандемии COVID-19 чемпионат Франции был приостановлен. В мае местная лига 1 планирует начать медосмотр игроков перед потенциальным возобновлением матчей.

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