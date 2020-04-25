Госпитализированный с коронавирусом игрок «Монпелье» находится в коме

Полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбия был помещен в искусственную кому после заражения коронавирусом. Его состояние оценивается как стабильное, сообщает Le Parisien.

Самбия стал первым футболистом из лиги 1, сдавшим положительный тест на COVID-19.

В нынешнем сезоне Самбия забил гол и отдал результативную передачу в 22 матчах «Монпелье» во всех турнирах.

Из-за пандемии COVID-19 чемпионат Франции был приостановлен. В мае местная лига 1 планирует начать медосмотр игроков перед потенциальным возобновлением матчей.