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Сегодня, 19:01

Агент Головина считает, что футболист приносит пользу сборной России

Алина Савинова
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался об отсутствии россиянина в тройке финалистов на звание «Спортсмена года».

— Расстроены ли вы, что Александр не попал в тройку претендентов на звание «Спортсмена года»?

— Нет, мы не расстроены, — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

— Получается, что в России не оценили успехи Александра?

— Я уверен, что оценили всех достойных соискателей приза.

— Может, Головину нужен переход в более статусный клуб, чтобы в следующем году его заметили?

— Александр сейчас играет в «Монако», приносит пользу клубу и сборной России.

Финалистами Национальной спортивной премии в категории «Спортсмен года» стали боксер Муслим Гаджимагомедов, пловец Климент Колесников и фристайлист Максим Буров. Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце, которая пройдет 30 ноября.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-golovina-aleksandr-prinosit-polzu-sbornoy-rossii-
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 ПСЖ 10 6 3 1 23-9 21
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Монпелье 9 3 3 3 15-11 12
9
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
10
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
11
 Ланс 10 3 3 4 12-13 12
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Страсбур 10 3 2 5 9-15 11
15
 Лорьян 10 2 4 4 15-20 10
16
 Метц 10 2 3 5 8-16 9
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
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3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 - : -
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 - : -
5.11 15:00
Лион – Метц
 - : -
5.11 17:00
Нант – Реймс
 - : -
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 - : -
5.11 19:05
Монако – Брест
 - : -
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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ПСЖ

 10
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Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 8 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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Бастьен Меюпью

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