Головин попал в топ-40 по зарплатам в чемпионате Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занимает 32-е место в рейтинге зарплат в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.
По данным источника, зарплата 24-летнего футболиста по новому контракту «Монако» составляет 280 тысяч евро в месяц. Столько же получают Ренату Санчеш, Ауар, Фолланд и Антони Лопеш.
Топ-11 занят игроками «ПСЖ». В топ-20 вошли Бен Йеддер и Фабрегас («Монако»), Депай («Лион») и Товен («Марсель»).
В этом сезоне Головин провел 13 матчей в лиге 1, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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