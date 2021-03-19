Головин попал в топ-40 по зарплатам в чемпионате Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занимает 32-е место в рейтинге зарплат в чемпионате Франции, сообщает L'Equipe.

По данным источника, зарплата 24-летнего футболиста по новому контракту «Монако» составляет 280 тысяч евро в месяц. Столько же получают Ренату Санчеш, Ауар, Фолланд и Антони Лопеш.

Топ-11 занят игроками «ПСЖ». В топ-20 вошли Бен Йеддер и Фабрегас («Монако»), Депай («Лион») и Товен («Марсель»).

В этом сезоне Головин провел 13 матчей в лиге 1, забив 4 гола и сделав 6 результативных передач.