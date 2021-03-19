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Сампаоли надеется, что «Марсель» подпишет Видаля

03:02
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может перейти в «Марсель». По информации La Tercera, новый главный тренер провансальцев Хорхе Сампаоли рассчитывает заполучить 33-летнего чилийца. Специалист знаком с игроком по работе со сборной Чили.

В этом сезоне Видаль сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

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