Сампаоли надеется, что «Марсель» подпишет Видаля
03:02
Полузащитник «Интера» Артуро Видаль может перейти в «Марсель». По информации La Tercera, новый главный тренер провансальцев Хорхе Сампаоли рассчитывает заполучить 33-летнего чилийца. Специалист знаком с игроком по работе со сборной Чили.
В этом сезоне Видаль сыграл в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.
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