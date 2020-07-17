Головин забил в товарищеском матче за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в товарищеском матче с «Серкль Брюгге». Россиянин забил на восьмой минуте.

А вот и первый гол Головина в рамках подготовки к новому сезону pic.twitter.com/Se1wJtjSEQ — Андрей Кузичев (Andrey Kuzichev) (@Andy73sr) July 17, 2020

По ходу игры монегаски ведут 2:0. На пятой минуте отличился Виссам Бен Йеддер. Чемпионат Франции не был доигран из-за пандемии коронавируса.