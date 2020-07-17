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Головин забил в товарищеском матче за «Монако»

19:51
Александр Головин. Фото ФК "Монако".
Александр Головин. Фото ФК "Монако".
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Полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голом в товарищеском матче с «Серкль Брюгге». Россиянин забил на восьмой минуте.

По ходу игры монегаски ведут 2:0. На пятой минуте отличился Виссам Бен Йеддер. Чемпионат Франции не был доигран из-за пандемии коронавируса.

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