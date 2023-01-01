Головин забил гол за «Монако» в матче с «Брестом»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Бреста».
Он открыл счет в матче на 55-й минуте встречи — 1:0.
Для 26-летнего хавбека этот гол стал 4 в нынешнем сезоне. Также на его счету 4 голевые передачи в 16 матчах лиги 1.
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|1.01
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|
Анже – Лорьян
|- : -
|1.01
|17:00
|
Монако – Брест
|- : -
|1.01
|17:00
|
Нант – Осер
|- : -
|1.01
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|
Тулуза – Аяччо
|- : -
|1.01
|19:00
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
|1.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|2.01
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Страсбур – Труа
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Лилль – Реймс
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Ренн – Ницца
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Лионель Месси
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Эммануэль Агбаду
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М`Бай Ньянг
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Новости
31 дек 2022 15:08
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