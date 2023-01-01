Головин забил гол за «Монако» в матче с «Брестом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отличился в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Бреста».

Он открыл счет в матче на 55-й минуте встречи — 1:0.

Для 26-летнего хавбека этот гол стал 4 в нынешнем сезоне. Также на его счету 4 голевые передачи в 16 матчах лиги 1.