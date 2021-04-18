Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Бордо»

17:18
Теги:

«Монако» назвал состав на гостевой матч 33-го тура чемпионата Франции против «Бордо». Начало встречи — в 18.05 (мск).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Леком — Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Энрике — Желсон, Фофана, Тшуамени, Головин — Фолланд, Бен Йеддер.

Бордо — Монако

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд