«Дижон» обыграл «Ниццу»
«Дижон» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции обыграл «Ниццу» (2:0). В других встречах тура «Брест» и «Ланс» сыграли вничью — 1:1, как и «Ним» и «Страсбур», а «Реймс» и «Метц» счет не открыли.
Чемпионат Франции. Лига 1. 33-й тур
«Дижон» — «Ницца» — 2:0 (0:0)
Голы: Шафик, 49 (1:0). Бензиа, 77 — с пенальти (2:0).
«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Шафик, Панзо, Кулибали, Чала, Бензиа (Саммаритано, 81), Целина, Марье, А.Камара (Сиве, 87), Ассале (Добре, 75).
«Ницца»: Бенитес, А.Камара (Нсоки, 64), Лотомба, Тодибо, Салиба, Шнейдерлен, Ле Мелу (Аталь, 64), Рони Лопеш (Будауи, 64), Дольберг, Клод-Морис, Маолида (Селлуки, 85).
Предупреждения: Шафик, 19. Шнейдерлен, 51.
Судья: Амель.
18 апреля. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
«Брест» — «Ланс» — 1:1 (1:0)
Голы: Каюзак, 37 — в свои ворота (1:0). Какюта, 72 — с пенальти (1:1).
«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье, Филиппото (Ле Дуарон, 3. Фадига, 90), Жан Лукас, Магнетти, Мунье, Онора, Кардона.
«Ланс»: Лека, Айдара, Силла (Бура, 72), Фортес, Баде, Какюта (Луве, 83), Каюзак, Клаусс, Дукуре, Жан (Ганаго, 58), Калимуэндо (Банза, 58).
Предупреждения: Баде, 35. Айдара, 48. Фортес, 53. Банза, 59. Клаусс, 63. Жан Лукас, 87.
Удаления: Фортес, 81. Банза, 89. Жан Лукас, 89.
Судья: Абед.
18 апреля. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
«Реймс» — «Метц» — 0:0
«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Лопи, Мунетси, Думбья (Кафаро, 63), Диа (Кутеса, 87), Мбюкю (Зенели, 63), Туре (Сирхейс, 71).
«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен (Юдоль, 61), Куяте, Майга, Сарр, Лейя Исека (Амброз, 60), Булая, Вагнер (Гей, 60).
Предупреждения: Мунетси, 18. Конан, 53. Фокет, 65. Куяте, 81.
Судья: Мигельгорри.
18 апреля. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
«Ним» — «Страсбур» — 1:1 (0:0)
Голы: Рипар, 55 — с пенальти (1:0). Льенар, 82 (1:1).
Нереализованный пенальти: Льенар, 82 (вратарь).
«Ним»: Рейне, Мелинг, Мигель, Алакуш, Гессум, До, Ферхат, Бенраху (Элиассон, 83), Фомба, Коне (Ру, 89), Рипар (Ариби, 89).
«Страсбур»: Селс, Митрович, Джикю, Гильбер, Каси, Томассон (Беллегард, 67), Льенар, Аолу (Шахири, 76), Сиссоко, Диалло (Сахи, 76), Айорк (Кароль, 56).
Предупреждения: Аолу, 29. Томассон, 61.
Удаление: Гильбер, 47.
Судья: Готье.
18 апреля. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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