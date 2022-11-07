«Конечно, Царь!». Что пишут во Франции про игру Головина

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Тулузы» (2:0).

Вдохновленный

L'Equipe включил игру в Тулузе в дайджест событий тура и констатировал: «Монако» и Головин продолжают". Как отмечено в коротком тексте о матче, российский полузащитник забил гол, очень похожий на тот, что пришелся на игру с «Анже». А в оценках всем участникам встречи самое авторитетное спортивное СМИ Франции вспомнило прозвище Царь, назвав российского легионера первой звездой матча и оценив его действия восьмеркой.

Портал Maxifoot, не выставив оценки участникам игры, включил Головина в символическую сборную тура. «Быстро и в правильном темпе российский футболист сразу же стал опасен несколькими атаками ворот Дюпе в первом тайме. Вернувшись из раздевалки, монегаск решил игру, нанеся великолепный удар в дальний угол. Вдохновленный», — отмечено в комментарии.

Не стал выбиваться из общего ряда и сайт Homme du Match, назвавший Головина лучшим игроком встречи и выставивший ему восьмерку. «В настоящее время он играет на высоком уровне и сегодня с великолепным голом в верхний угол вывел «Монако» вперед, как только начался второй тайм. В первом он уже задал тон двумя острыми моментами, которые нейтрализовал Дюпе. Всегда подвижный и грозный в дуэте с Кайю Энрике, он также восхищал высококлассными техническими приемами», — написано в характеристике игры Головина.

Восторгается игрой нашего легионера и Monaco Tribune. «В этом сезоне россиянин хорошо выступает. Стабильный и не травмированный Александр Головин — метроном команды. И монегасский плеймейкер вновь доказал это в игре с «Тулузой». Благодаря великолепному голу, который позволил команде разблокировать игру, и множеству моментов в первом тайме, Головин был опасен практически в любой ситуации. С Голо в такой форме у «Монако» могут быть большие амбиции. Хорошо незадолго до паузы в чемпионате на горизонте маячит матч с «Марселем». Новая возможность блеснуть для россиянина?» — предвосхищает издание центральный матч следующего тура.

А ресурс Stats Foot отметил любопытный факт: «Монако» выиграл 13 из четырнадцати последних матчей, где забивал Головин, и только один раз игра завершилась вничью.

Александр Головин (в центре) празднует забитый мяч. Фото Global Look Press

Головина слишком много в этом сезоне

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops тоже назвал Головина первой звездой. «Конечно, Царь! Уже очень взволнованный в первом тайме, Головин несколько раз подал сигнал, близкий к началу первого акта. А вернувшись из раздевалки, он остановил мяч на левом фланге, развернулся и не ускоряясь мастерски отправил мяч в верхний угол. К его гениальности добавляется большое участие в игре и дриблинге. Без ошибок!» — не жалела комплиментов администрация портала.

«Голо набирает обороты от матча к матчу. Он становится все более и более решительным, хотя ему все еще не хватает немного агрессивности в игре, чтобы быть идеальным игроком. На данный момент это лучший сезон, который он провел с тех пор, как пришел в «Монако». И если в течение сезона не произойдет ни одной травмы, мы рискуем хоть раз увидеть очень великого Голо и великий «Монако», — согласился с выбором John89.

«Головин — фактор Х. Давай Голо!» — восхитился игрой россиянина The Brain.

А вот что писали в соцсетях болельщики «Монако».

«Благодаря тебе Головин исполняет такие хорошие удары», — прокомментировал фотографию Филиппа Клемана Hdcrime91.

«Головина слишком много в этом сезоне. Очередная жемчужина от него. Уважайте его!» — не скрывал восхищения RerelMonaco.

«Монако» забивает благодаря совершенному удару Головина. Это как персик, который он забил на прошлой неделе «Анже», — отметил гол нашего легионера TBowdery27.

«Ставил ли я Головина MVP? Да, сэр!» — похвалил Александра ArxTarpeiaASM.