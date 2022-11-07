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Сегодня, 12:30

«Конечно, Царь!». Что пишут во Франции про игру Головина

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин в матче против «Тулузы» (2:0).
Фото Global Look Press
Александр Головин (в центре) празднует забитый мяч.
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Тулузы» (2:0).
Франция. Лига 1. 14-й тур
06 нояб, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
0:2
Монако

Вдохновленный

L'Equipe включил игру в Тулузе в дайджест событий тура и констатировал: «Монако» и Головин продолжают". Как отмечено в коротком тексте о матче, российский полузащитник забил гол, очень похожий на тот, что пришелся на игру с «Анже». А в оценках всем участникам встречи самое авторитетное спортивное СМИ Франции вспомнило прозвище Царь, назвав российского легионера первой звездой матча и оценив его действия восьмеркой.

Портал Maxifoot, не выставив оценки участникам игры, включил Головина в символическую сборную тура. «Быстро и в правильном темпе российский футболист сразу же стал опасен несколькими атаками ворот Дюпе в первом тайме. Вернувшись из раздевалки, монегаск решил игру, нанеся великолепный удар в дальний угол. Вдохновленный», — отмечено в комментарии.

Не стал выбиваться из общего ряда и сайт Homme du Match, назвавший Головина лучшим игроком встречи и выставивший ему восьмерку. «В настоящее время он играет на высоком уровне и сегодня с великолепным голом в верхний угол вывел «Монако» вперед, как только начался второй тайм. В первом он уже задал тон двумя острыми моментами, которые нейтрализовал Дюпе. Всегда подвижный и грозный в дуэте с Кайю Энрике, он также восхищал высококлассными техническими приемами», — написано в характеристике игры Головина.

Восторгается игрой нашего легионера и Monaco Tribune. «В этом сезоне россиянин хорошо выступает. Стабильный и не травмированный Александр Головин — метроном команды. И монегасский плеймейкер вновь доказал это в игре с «Тулузой». Благодаря великолепному голу, который позволил команде разблокировать игру, и множеству моментов в первом тайме, Головин был опасен практически в любой ситуации. С Голо в такой форме у «Монако» могут быть большие амбиции. Хорошо незадолго до паузы в чемпионате на горизонте маячит матч с «Марселем». Новая возможность блеснуть для россиянина?» — предвосхищает издание центральный матч следующего тура.

А ресурс Stats Foot отметил любопытный факт: «Монако» выиграл 13 из четырнадцати последних матчей, где забивал Головин, и только один раз игра завершилась вничью.

Александр Головин (в центре) празднует забитый мяч. Фото Global Look Press
Александр Головин (в центре) празднует забитый мяч.
Фото Global Look Press

Головина слишком много в этом сезоне

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops тоже назвал Головина первой звездой. «Конечно, Царь! Уже очень взволнованный в первом тайме, Головин несколько раз подал сигнал, близкий к началу первого акта. А вернувшись из раздевалки, он остановил мяч на левом фланге, развернулся и не ускоряясь мастерски отправил мяч в верхний угол. К его гениальности добавляется большое участие в игре и дриблинге. Без ошибок!» — не жалела комплиментов администрация портала.

«Голо набирает обороты от матча к матчу. Он становится все более и более решительным, хотя ему все еще не хватает немного агрессивности в игре, чтобы быть идеальным игроком. На данный момент это лучший сезон, который он провел с тех пор, как пришел в «Монако». И если в течение сезона не произойдет ни одной травмы, мы рискуем хоть раз увидеть очень великого Голо и великий «Монако», — согласился с выбором John89.

Александр Головин (слева). Шедевр Головина сломал «Тулузу», «Торино» не помог заработанный Миранчуком пенальти

«Головин — фактор Х. Давай Голо!» — восхитился игрой россиянина The Brain.

А вот что писали в соцсетях болельщики «Монако».

«Благодаря тебе Головин исполняет такие хорошие удары», — прокомментировал фотографию Филиппа Клемана Hdcrime91.

«Головина слишком много в этом сезоне. Очередная жемчужина от него. Уважайте его!» — не скрывал восхищения RerelMonaco.

«Монако» забивает благодаря совершенному удару Головина. Это как персик, который он забил на прошлой неделе «Анже», — отметил гол нашего легионера TBowdery27.

«Ставил ли я Головина MVP? Да, сэр!» — похвалил Александра ArxTarpeiaASM.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Тулуза
2
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Шедевр Головина сломал «Тулузу», «Торино» не помог заработанный Миранчуком пенальти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 12 2 0 38-9 38
2
 Ланс 14 10 3 1 24-9 33
3
 Ренн 14 8 4 2 29-13 28
4
 Лорьян 14 8 3 3 25-20 27
5
 Монако 14 8 3 3 27-18 27
6
 Марсель 14 8 3 3 23-11 27
7
 Лилль 14 7 2 5 26-23 23
8
 Лион 14 6 2 6 22-17 20
9
 Клермон Фут 14 5 4 5 18-21 19
10
 Ницца 14 5 4 5 14-16 19
11
 Тулуза 14 4 4 6 19-25 16
12
 Реймс 14 3 7 4 15-20 16
13
 Труа 14 3 5 6 25-29 14
14
 Осер 14 3 4 7 14-26 13
15
 Монпелье 14 4 1 9 23-28 13
16
 Нант 14 2 6 6 15-22 12
17
 Аяччо 14 3 2 9 12-22 11
18
 Страсбур 14 1 7 6 16-25 10
19
 Брест 14 2 4 8 14-27 10
20
 Анже 14 2 2 10 15-33 8
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38 тур
11.11 23:00
Лион – Ницца
 - : -
12.11 19:00
Ланс – Клермон Фут
 - : -
12.11 23:00
Ренн – Тулуза
 - : -
13.11 15:00
ПСЖ – Осер
 - : -
13.11 17:00
Брест – Труа
 - : -
13.11 17:00
Лилль – Анже
 - : -
13.11 17:00
Монпелье – Реймс
 - : -
13.11 17:00
Нант – Аяччо
 - : -
13.11 19:05
Страсбур – Лорьян
 - : -
13.11 22:45
Монако – Марсель
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 11 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
Самюэль Жиго

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Марсель

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