«Конечно, Царь!». Что пишут во Франции про игру Головина
Вдохновленный
L'Equipe включил игру в Тулузе в дайджест событий тура и констатировал: «Монако» и Головин продолжают". Как отмечено в коротком тексте о матче, российский полузащитник забил гол, очень похожий на тот, что пришелся на игру с «Анже». А в оценках всем участникам встречи самое авторитетное спортивное СМИ Франции вспомнило прозвище Царь, назвав российского легионера первой звездой матча и оценив его действия восьмеркой.
Портал Maxifoot, не выставив оценки участникам игры, включил Головина в символическую сборную тура. «Быстро и в правильном темпе российский футболист сразу же стал опасен несколькими атаками ворот Дюпе в первом тайме. Вернувшись из раздевалки, монегаск решил игру, нанеся великолепный удар в дальний угол. Вдохновленный», — отмечено в комментарии.
Не стал выбиваться из общего ряда и сайт Homme du Match, назвавший Головина лучшим игроком встречи и выставивший ему восьмерку. «В настоящее время он играет на высоком уровне и сегодня с великолепным голом в верхний угол вывел «Монако» вперед, как только начался второй тайм. В первом он уже задал тон двумя острыми моментами, которые нейтрализовал Дюпе. Всегда подвижный и грозный в дуэте с Кайю Энрике, он также восхищал высококлассными техническими приемами», — написано в характеристике игры Головина.
Восторгается игрой нашего легионера и Monaco Tribune. «В этом сезоне россиянин хорошо выступает. Стабильный и не травмированный Александр Головин — метроном команды. И монегасский плеймейкер вновь доказал это в игре с «Тулузой». Благодаря великолепному голу, который позволил команде разблокировать игру, и множеству моментов в первом тайме, Головин был опасен практически в любой ситуации. С Голо в такой форме у «Монако» могут быть большие амбиции. Хорошо незадолго до паузы в чемпионате на горизонте маячит матч с «Марселем». Новая возможность блеснуть для россиянина?» — предвосхищает издание центральный матч следующего тура.
А ресурс Stats Foot отметил любопытный факт: «Монако» выиграл 13 из четырнадцати последних матчей, где забивал Головин, и только один раз игра завершилась вничью.
Головина слишком много в этом сезоне
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops тоже назвал Головина первой звездой. «Конечно, Царь! Уже очень взволнованный в первом тайме, Головин несколько раз подал сигнал, близкий к началу первого акта. А вернувшись из раздевалки, он остановил мяч на левом фланге, развернулся и не ускоряясь мастерски отправил мяч в верхний угол. К его гениальности добавляется большое участие в игре и дриблинге. Без ошибок!» — не жалела комплиментов администрация портала.
«Голо набирает обороты от матча к матчу. Он становится все более и более решительным, хотя ему все еще не хватает немного агрессивности в игре, чтобы быть идеальным игроком. На данный момент это лучший сезон, который он провел с тех пор, как пришел в «Монако». И если в течение сезона не произойдет ни одной травмы, мы рискуем хоть раз увидеть очень великого Голо и великий «Монако», — согласился с выбором John89.
«Головин — фактор Х. Давай Голо!» — восхитился игрой россиянина The Brain.
А вот что писали в соцсетях болельщики «Монако».
«Благодаря тебе Головин исполняет такие хорошие удары», — прокомментировал фотографию Филиппа Клемана Hdcrime91.
«Головина слишком много в этом сезоне. Очередная жемчужина от него. Уважайте его!» — не скрывал восхищения RerelMonaco.
«Монако» забивает благодаря совершенному удару Головина. Это как персик, который он забил на прошлой неделе «Анже», — отметил гол нашего легионера TBowdery27.
«Ставил ли я Головина MVP? Да, сэр!» — похвалил Александра ArxTarpeiaASM.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|12
|2
|0
|38-9
|38
|
2
|Ланс
|14
|10
|3
|1
|24-9
|33
|
3
|Ренн
|14
|8
|4
|2
|29-13
|28
|
4
|Лорьян
|14
|8
|3
|3
|25-20
|27
|
5
|Монако
|14
|8
|3
|3
|27-18
|27
|
6
|Марсель
|14
|8
|3
|3
|23-11
|27
|
7
|Лилль
|14
|7
|2
|5
|26-23
|23
|
8
|Лион
|14
|6
|2
|6
|22-17
|20
|
9
|Клермон Фут
|14
|5
|4
|5
|18-21
|19
|
10
|Ницца
|14
|5
|4
|5
|14-16
|19
|
11
|Тулуза
|14
|4
|4
|6
|19-25
|16
|
12
|Реймс
|14
|3
|7
|4
|15-20
|16
|
13
|Труа
|14
|3
|5
|6
|25-29
|14
|
14
|Осер
|14
|3
|4
|7
|14-26
|13
|
15
|Монпелье
|14
|4
|1
|9
|23-28
|13
|
16
|Нант
|14
|2
|6
|6
|15-22
|12
|
17
|Аяччо
|14
|3
|2
|9
|12-22
|11
|
18
|Страсбур
|14
|1
|7
|6
|16-25
|10
|
19
|Брест
|14
|2
|4
|8
|14-27
|10
|
20
|Анже
|14
|2
|2
|10
|15-33
|8
|11.11
|23:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|12.11
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|- : -
|12.11
|23:00
|
Ренн – Тулуза
|- : -
|13.11
|15:00
|
ПСЖ – Осер
|- : -
|13.11
|17:00
|
Брест – Труа
|- : -
|13.11
|17:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|13.11
|17:00
|
Монпелье – Реймс
|- : -
|13.11
|17:00
|
Нант – Аяччо
|- : -
|13.11
|19:05
|
Страсбур – Лорьян
|- : -
|13.11
|22:45
|
Монако – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|11
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|9
|1
|2