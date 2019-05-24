Головин включен в заявку "Монако" на дерби с "Ниццей"

"Монако" опубликовал заявку на матч 38-го тура чемпионата Франции против "Ниццы". Российский полузащитник Александр Головин​ сможет принять участие в дерби Лазурного берега.

Полностью заявка монегасков выглядит следующим образом: Бенальо, Си, Б. Бадиашиле, Балло-Туре, Глик, Хенрикс, Налдо, Серрано, Сидибе, А. Силва, Аолу, Шадли, Фабрегас, Головин, Фалькао, Ж. Мартинш, Нкуду, Рони Лопеш, Винисиус.

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