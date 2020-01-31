Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Нима».

Встреча состоится завтра, 1 февраля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Монако»: Леком, Субашич, Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Фофана, Мартинш, Силва, Чуамени, Бен-Йеддер, Йоветич, Бальде Кейта.

В этом сезоне Головин провел 19 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.