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Головин — в заявке «Монако» на матч с «Нимом»

19:58
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Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Франции против «Нима».

Встреча состоится завтра, 1 февраля, и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Монако»: Леком, Субашич, Бенальо, Бадьяшиль, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Хенрихс, Бакайоко, Фабрегас, Головин, Фофана, Мартинш, Силва, Чуамени, Бен-Йеддер, Йоветич, Бальде Кейта.

В этом сезоне Головин провел 19 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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