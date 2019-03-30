Головин - в заявке "Монако" на матч с "Каном"

"Монако" объявил заявку на матч 30-го тура чемпионата Франции против "Кана". В список попал российский хавбек монегасков Александр Головин. Заявка выглядит так:

Вратари: Субашич, Бенальо

Защитники: Глик, Хенрикс, Налду, Пьер-Габриэль, Бадиашиле, Раджи, Сидибе

Полузащитники: Аолу, Шадли, Головин, Н'Дорам, Венкер, Лопеш, Мартинш

Нападающие: Фалькао, Йоветич, Винисиус

Le groupe de l'AS Monaco pour #ASMSMC demain à 15h au Stade Louis II 🇲🇨 pic.twitter.com/BbksSUnguT – AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 30 марта 2019 г.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

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