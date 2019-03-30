22:24 | Футбол — Франция

Головин - в заявке "Монако" на матч с "Каном"

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"Монако" объявил заявку на матч 30-го тура чемпионата Франции против "Кана". В список попал российский хавбек монегасков Александр Головин. Заявка выглядит так:

Вратари: Субашич, Бенальо 

Защитники: Глик, Хенрикс, Налду, Пьер-Габриэль, Бадиашиле, Раджи, Сидибе

Полузащитники: Аолу, Шадли, Головин, Н'Дорам, Венкер, Лопеш, Мартинш

Нападающие: Фалькао, Йоветич, Винисиус

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

Монако - Кан

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