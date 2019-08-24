Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Франция

Головин — в заявке «Монако» на матч против «Нима»

22:24
Теги:

Полузащитник сборной России Александр Головин включен в заявку «Монако» на матч третьего тура чемпионата Франции с «Нимом». Встреча состоится завтра, 25 августа, в 16:00 по московскому времени.

Полностью список футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Бенальо, Леком.

Защитники: Жемерсон, Балло-Туре, Панзо, Глик, Бадиашиле.

Полузащитники: Бошилья, Желсон Мартиньш, Головин, Хенрикс, Диас, Адриен, Адама Траоре, Оньекуру.

Нападающие: Бальде Кейта, Бен Йеддер, Слимани, Пеллегри.

Монако — Ним

Все о чемпионате Франции — здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир