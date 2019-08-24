Головин — в заявке «Монако» на матч против «Нима»
22:24
Полузащитник сборной России Александр Головин включен в заявку «Монако» на матч третьего тура чемпионата Франции с «Нимом». Встреча состоится завтра, 25 августа, в 16:00 по московскому времени.
Полностью список футболистов выглядит следующим образом:
Вратари: Бенальо, Леком.
Защитники: Жемерсон, Балло-Туре, Панзо, Глик, Бадиашиле.
Полузащитники: Бошилья, Желсон Мартиньш, Головин, Хенрикс, Диас, Адриен, Адама Траоре, Оньекуру.
Нападающие: Бальде Кейта, Бен Йеддер, Слимани, Пеллегри.
Все о чемпионате Франции — здесь
? Le groupe de l'AS Monaco ?? pour la reception de N?mes — #ASMNO#DAGHEMUNEGU ??? pic.twitter.com/mvdmnXmKR2— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) 24 августа 2019 г.
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