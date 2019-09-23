Головин в заявке «Монако» на матч «Ниццей»

Стала известна заявка «Монако» на матч 7-го тура чемпионата Франции против «Ниццы». Об этом сообщает пресс-служба монегасков. В список из 19 футболистов попал российский полузащитник Александр Головин.

Полностью заявка «Монако» выглядит следующим образом:

вратари — Леком, Бенальо;

защитники — Глик, Балло-Туре, Бадиашиле, Жемерсон, Марипан, Хенрикс;

полузащитники — Мартинш, Фабрегас, Головин, Силва, Оньекуру, Бакайоко, Диаш;

нападающие — Слимани, Бальде, Огюстен, Бен Йеддер.

Встреча «Монако» — «Ницца» пройдет 24 сентября, начало матча — в 22.00 (мск).

? Le groupe ??? pour le Derby de demain ? #ASMOGCN pic.twitter.com/h2SS9KpRZr — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) September 23, 2019

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