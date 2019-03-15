Головин - в старте "Монако" на матч с "Лиллем"

"Монако" объявил состав на матч 29-го тура чемпионата Франции против "Лилля". С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.

Состав "Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик - Аолу, Лопеш, Силва, Головин - Винисиус, Мартинш.

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. "Лилль" с 57 баллами располагается на 2-й строчке.

Все о чемпионате Франции - здесь