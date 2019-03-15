Головин - в старте "Монако" на матч с "Лиллем"

"Монако" объявил состав на матч 29-го тура чемпионата Франции против "Лилля". С первых минут встречу начнет российский хавбек монегасков Александр Головин.
Состав "Монако": Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик - Аолу, Лопеш, Силва, Головин - Винисиус, Мартинш.
Le 1⃣1⃣ de l'AS Monaco 👊– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 15 марта 2019 г.
-----#LOSCASM pic.twitter.com/uFX4fkhA9p
"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. "Лилль" с 57 баллами располагается на 2-й строчке.
Загрузка...