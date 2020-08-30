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Головин — в старте «Монако» на игру с «Метцом»

15:18
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 2-го тура чемпионата Франции с «Метцом», сообщает пресс-служба монегасков.

Российский полузащитник Александр Головин выйдет с первых минут у «Монако». Начало игры — в 16.00 (мск).

Стартовый состав «Монако»: Леком — Сидибе, Дисаси, Бадиашиле, Агилар — Тшуамени, Головин, Фофана — Мартинш, Бен Йеддер, Оньекуру.

Запасные: Марипан, Маецки, Балло-Туре, Мийо, Аолу, Диоп, Жеббель, Йоветич, Пеллегри.

Метц — Монако

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