Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 2-го тура чемпионата Франции с «Метцом», сообщает пресс-служба монегасков.

Российский полузащитник Александр Головин выйдет с первых минут у «Монако». Начало игры — в 16.00 (мск).

Стартовый состав «Монако»: Леком — Сидибе, Дисаси, Бадиашиле, Агилар — Тшуамени, Головин, Фофана — Мартинш, Бен Йеддер, Оньекуру.

Запасные: Марипан, Маецки, Балло-Туре, Мийо, Аолу, Диоп, Жеббель, Йоветич, Пеллегри.