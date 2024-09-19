Корнеев: «Игра с «Жироной» — это только маленький шажок вперед для Сафонова»

Тренер Игорь Корнеев оценил дебют российского вратаря Матвея Сафонова за «ПСЖ» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0).

«Матвей отлично дебютировал за «ПСЖ». Первый матч получился не очень сложным, но чувствовалось, что Сафонов был собран всю игру. Все делал правильно. Для Матвея это лишь маленький шаг вперед, нужно это понимать», — сказал Корнеев «РБ Спорт».

Напомним, Сафонов перешел в «ПСЖ» в летнее трансферное окно. По неофициальным данным, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.