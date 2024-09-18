Кавазашвили рассказал, в каком случае Сафонов закрепится в основном составе «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что у вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова есть потенциал, чтобы закрепиться составе парижан.

«Если Сафонов мужик, если у него железные нервы, если он выдержит психически напряженную ситуацию, когда он должен сегодня показать, на что способен, и если он настоящий русский человек, сыграет просто, не выдумывая ничего, то сможет закрепиться дальше в основном составе «ПСЖ». А если Матвей будет нервничать, брать на себя слишком много, фантазировать, все, это будет его последняя игра в парижском клубе. Вот и все», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Сафонов попал в заявку команды на домашний матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Жироны».