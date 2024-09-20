Фильцов: «Первый номер «ПСЖ» травмировался, сейчас будет время Сафонова»

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов прокомментировал голкипера дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ» в официальном матче. 25-летний россиянин сыграл на ноль в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

«В любом случае, дебют есть дебют. Нужно поздравить. Работы было немного, зато это была официальная игра Лиги чемпионов. Матвей потихоньку будет вкатываться. Основное, что он получил игровую практику и не пропустил.

Первый номер «ПСЖ» травмировался, сейчас будет время Матвея. Будем надеяться, что все пройдет гладко для него и он укрепит свои позиции. Я надеюсь, что Матвей сыграет удачно. Но когда Доннарумма выздоровеет, Луис Энрике его все равно поставит. Но в любом случае при удачном стечении обстоятельств главный тренер уже будет держать в голове, что у него есть второй номер, который выполнил свою задачу. И он будет более уверенным в нем», — цитирует «РБ Спорт» Фильцова.