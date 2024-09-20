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20 сентября, 23:49

«Ницца» разгромила «Сент-Этьен», забив восемь безответных голов

Сергей Разин
корреспондент
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«Ницца» в матче 5-го тура чемпионата Франции обыграл на своем поле «Сент-Этьен» со счетом 8:0.

Первый гол в свои ворота забил Дилан Батубинсика, еще по голу забили Танги Ндомбеле, Мохамед Чо, Эванн Гессанд, Софиан Диоп, Пабло Росарио, реализовавший пенальти, а также Юссуфа Мукоко, оформивший дубль. При этом шесть голов хозяева забили в первом тайме.

После этого матча «Ницца» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» с 3 очками — на 16-й строчке.

Франция. Лига 1. 5-й тур
20 сент, 21:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
8:0
Сент-Этьен

ФК Ницца
ФК Сент-Этьен
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 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
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 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 4 2 2 0 4-1 8
5
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
6
 Реймс 4 2 1 1 6-6 7
7
 Ренн 4 2 0 2 8-5 6
8
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
9
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
10
 Страсбур 4 1 2 1 8-7 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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