«Ницца» разгромила «Сент-Этьен», забив восемь безответных голов

«Ницца» в матче 5-го тура чемпионата Франции обыграл на своем поле «Сент-Этьен» со счетом 8:0.

Первый гол в свои ворота забил Дилан Батубинсика, еще по голу забили Танги Ндомбеле, Мохамед Чо, Эванн Гессанд, Софиан Диоп, Пабло Росарио, реализовавший пенальти, а также Юссуфа Мукоко, оформивший дубль. При этом шесть голов хозяева забили в первом тайме.

После этого матча «Ницца» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» с 3 очками — на 16-й строчке.