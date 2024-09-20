Слушание о разделе имущества Сафонова и его бывшей жены перенесли на октябрь

Судебное заседание по делу о разделе имущества вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и его бывшей жены Анастасии перенесено на 23 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал судов общей юрисдикции города Москвы.

Очередное заседание суда было назначено на 20 сентября, но было перенесено.

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка. 8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей. Помимо этого, у голкипера накопился долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Ранее Анастасия Сафонова заявила, что ее дочери Майе нужны 238 миллионов рублей за 15 лет для того, чтобы реализоваться в жизни.