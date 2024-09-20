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Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в лиге 1 в матче против «Реймса»

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Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в предстоящие выходные может провести дебютный матч за парижан в чемпионате Франции.

Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма пока не восстановился после травмы.

Встреча 5-го тура лиги 1 между «Реймсом» и «ПСЖ» пройдет в субботу, 21 сентября.

18 сентября Сафонов провел первый официальный матч за «ПСЖ». В тот день команда Луиса Энрике обыграла «Жирону» (1:0) в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 4 2 2 0 4-1 8
5
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
6
 Реймс 4 2 1 1 6-6 7
7
 Ренн 4 2 0 2 8-5 6
8
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
9
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
10
 Страсбур 4 1 2 1 8-7 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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20.09 21:45
Ницца – Сент-Этьен
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21.09 18:00
Лилль – Страсбур
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Ренн – Ланс
 - : -
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Реймс – ПСЖ
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Монако – Гавр
 - : -
22.09 18:00
Анже – Нант
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