Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в лиге 1 в матче против «Реймса»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в предстоящие выходные может провести дебютный матч за парижан в чемпионате Франции.

Как сообщает пресс-служба «ПСЖ», итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма пока не восстановился после травмы.

Встреча 5-го тура лиги 1 между «Реймсом» и «ПСЖ» пройдет в субботу, 21 сентября.

18 сентября Сафонов провел первый официальный матч за «ПСЖ». В тот день команда Луиса Энрике обыграла «Жирону» (1:0) в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.