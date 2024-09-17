Рабьо о переходе в «Марсель»: «Цель — побеждать и вернуть команду в Лигу чемпионов»

Полузащитник Адриен Рабьо прокомментировал свой переход в «Марсель».

«Сначала казалось, что это невозможно, но после многих разговоров со спортивным консультантом клуба Мехди Бенатия я решил присоединиться к клубу. Конечно, я общался и с главным тренером Де Дзерби. Цель — конечно же, побеждать, чтобы вернуть команду в Лигу чемпионов. С нетерпением жду первых тренировок и возвращения на «Велодром», — приводит журналист Николо Скира слова Рабьо.

Рабьо присоединился к «Марселю» на правах свободного агента.

С июля 2019 года по июль 2024 года хавбек выступал за «Ювентус». В сезоне-2023/24 29-летний француз забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за туринскую команду.