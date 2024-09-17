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Рабьо о переходе в «Марсель»: «Цель — побеждать и вернуть команду в Лигу чемпионов»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник Адриен Рабьо прокомментировал свой переход в «Марсель».

«Сначала казалось, что это невозможно, но после многих разговоров со спортивным консультантом клуба Мехди Бенатия я решил присоединиться к клубу. Конечно, я общался и с главным тренером Де Дзерби. Цель — конечно же, побеждать, чтобы вернуть команду в Лигу чемпионов. С нетерпением жду первых тренировок и возвращения на «Велодром», — приводит журналист Николо Скира слова Рабьо.

Рабьо присоединился к «Марселю» на правах свободного агента.

С июля 2019 года по июль 2024 года хавбек выступал за «Ювентус». В сезоне-2023/24 29-летний француз забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за туринскую команду.

Адриен Рабьо
Футбол
ФК Марсель
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 4 2 2 0 4-1 8
5
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
6
 Реймс 4 2 1 1 6-6 7
7
 Ренн 4 2 0 2 8-5 6
8
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
9
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
10
 Страсбур 4 1 2 1 8-7 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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20.09 21:45
Ницца – Сент-Этьен
 - : -
21.09 18:00
Лилль – Страсбур
 - : -
21.09 20:00
Ренн – Ланс
 - : -
21.09 22:00
Реймс – ПСЖ
 - : -
22.09 16:00
Монако – Гавр
 - : -
22.09 18:00
Анже – Нант
 - : -
22.09 18:00
Брест – Тулуза
 - : -
22.09 18:00
Монпелье – Осер
 - : -
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Лион – Марсель
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