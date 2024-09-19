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Сегодня, 11:15

Во Франции считают, что по матчу с «Жироной» нельзя судить об уровне Сафонова

Константин Белов
Корреспондент
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Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» оценил дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

«У Сафонова было мало работы в матче против «Жироны», но он сделал ее хорошо. Главный момент с участием Матвея произошел на 52-й минуте, когда он спас команду после удара Кристиана Стуани. Нам нужно будет снова увидеть его в деле, но в более сложном матче, чтобы судить, может ли он быть реальной альтернативой Доннарумме. А дебютный матч для Сафонова получился хорошим», — сказал Леклер «СЭ».

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов дебютировал за клуб, выйдя в стартовом составе. Голкипер сделал 1 сейв за игру.

«ПСЖ» 1 октября сыграет на выезде с «Арсеналом», «Жирона» 2 октября примет «Фейеноорд».

Матвей Сафонов
ФК Жирона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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