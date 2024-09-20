Головин — о победе над «Барселоной»: «Могли выиграть и крупнее!»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Барселоной» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1).

«Конечно, Лига чемпионов — это яркие ощущения и эмоции. Никогда не скрывал, что для меня это особый турнир. Очень приятно начать с победы, тем более над таким соперником как «Барселона».

Какая задача была перед выходом на поле? Понятно, что нужно было добавить остроты в атаке, нужно было создавать моменты. Мы играли в большинстве почти весь матч, необходимо было приложить максимум усилий, чтобы выиграть этот матч и набрать три очка. Когда повели в счете, в каких-то эпизодах нужно было придержать мяч, где-то сыграть понадежнее, хотя у нас были возможности забить еще, могли выиграть и крупнее. Очень рады, что смогли порадовать наших болельщиков победой над «Барселоной», — сказал Головин «СЭ».

Россиянин вышел на поле в перерыве и отыграл до конца матча, не отметившись результативными действиями.

«Монако» набрал 3 очка и расположился на 12-й позиции в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Барселона» без набранных очков идет на 24-й строчке.