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Источник: Сафонов зарабатывает в «ПСЖ» 400 тысяч евро в месяц, Доннарумма — почти 850 тысяч

Руслан Минаев
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Стало известно, сколько зарабатывает вратарь Матвей Сафонов по контракту с «ПСЖ».

По информации Culture PSG со ссылкой на L'Equipe, ежемесячная зарплата российского голкипера составляет 400 тысяч евро до уплаты налогов.

Итальянский вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма получает 849 500 евро в месяц. Костариканец Кейлор Навас, покинувший столичный клуб летом 2024-го, в сезоне-2023/24 зарабатывал 572 600 евро.

25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» 1 июля 2024 года. Россиянин подписал с французским клубом 5-летний контракт. За парижан вратарь еще не сыграл ни одного матча.

Джанлуиджи Доннарумма
Кейлор Навас
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 4 2 2 0 4-1 8
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 Реймс 4 2 1 1 6-6 7
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