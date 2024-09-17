Источник: Сафонов зарабатывает в «ПСЖ» 400 тысяч евро в месяц, Доннарумма — почти 850 тысяч

Стало известно, сколько зарабатывает вратарь Матвей Сафонов по контракту с «ПСЖ».

По информации Culture PSG со ссылкой на L'Equipe, ежемесячная зарплата российского голкипера составляет 400 тысяч евро до уплаты налогов.

Итальянский вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма получает 849 500 евро в месяц. Костариканец Кейлор Навас, покинувший столичный клуб летом 2024-го, в сезоне-2023/24 зарабатывал 572 600 евро.

25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» 1 июля 2024 года. Россиянин подписал с французским клубом 5-летний контракт. За парижан вратарь еще не сыграл ни одного матча.