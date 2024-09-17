Источник: Сафонов зарабатывает в «ПСЖ» 400 тысяч евро в месяц, Доннарумма — почти 850 тысяч
Стало известно, сколько зарабатывает вратарь Матвей Сафонов по контракту с «ПСЖ».
По информации Culture PSG со ссылкой на L'Equipe, ежемесячная зарплата российского голкипера составляет 400 тысяч евро до уплаты налогов.
Итальянский вратарь парижан Джанлуиджи Доннарумма получает 849 500 евро в месяц. Костариканец Кейлор Навас, покинувший столичный клуб летом 2024-го, в сезоне-2023/24 зарабатывал 572 600 евро.
25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» 1 июля 2024 года. Россиянин подписал с французским клубом 5-летний контракт. За парижан вратарь еще не сыграл ни одного матча.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
3
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
4
|Ланс
|4
|2
|2
|0
|4-1
|8
|
5
|Нант
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|
7
|Ренн
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
8
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
9
|Гавр
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|
10
|Страсбур
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
13
|Лион
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|
14
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Анже
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.09
|21:45
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|21.09
|20:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|21.09
|22:00
|
Реймс – ПСЖ
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монако – Гавр
|- : -
|22.09
|18:00
|
Анже – Нант
|- : -
|22.09
|18:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|22.09
|18:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|22.09
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Шави Бабика
Тулуза
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|3
|1
|0
Новости