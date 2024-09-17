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Сегодня, 12:15

Лунев — о дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Пускай покажет, что умеет»

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Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном дебюте голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в игре против «Жироны» в матче Лиги чемпионов.

«Все в его руках, пускай выходит и показывает то, что он умеет», — сказал Лунев «СЭ».

В среду Матвей Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны». Участие во встрече стало возможным из-за травмы голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы в матче против «Бреста» (3:1) в 4-м туре французской лиги 1. Пресс-служба клуба сообщила, что вратарь будет восстанавливаться в течение ближайшей недели.

Александр Абустин

Андрей Лунев
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 4 2 2 0 4-1 8
5
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
6
 Реймс 4 2 1 1 6-6 7
7
 Ренн 4 2 0 2 8-5 6
8
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
9
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
10
 Страсбур 4 1 2 1 8-7 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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20.09 21:45
Ницца – Сент-Этьен
 - : -
21.09 18:00
Лилль – Страсбур
 - : -
21.09 20:00
Ренн – Ланс
 - : -
21.09 22:00
Реймс – ПСЖ
 - : -
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Монако – Гавр
 - : -
22.09 18:00
Анже – Нант
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Брест – Тулуза
 - : -
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