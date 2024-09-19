Кафанов рассказал о разговоре с Сафоновым перед дебютом за «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым перед дебютом за французский клуб.

«Разговор перед игрой? Просто пожелал ему хорошей и надежной игры», — сказал Кафанов «СЭ».

«ПСЖ» дома победил «Жирону» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов дебютировал за клуб, выйдя в стартовом составе. Голкипер сделал 1 сейв за игру.