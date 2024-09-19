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Сегодня, 08:50

Кафанов рассказал о разговоре с Сафоновым перед дебютом за «ПСЖ»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым перед дебютом за французский клуб.

«Разговор перед игрой? Просто пожелал ему хорошей и надежной игры», — сказал Кафанов «СЭ».

«ПСЖ» дома победил «Жирону» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов дебютировал за клуб, выйдя в стартовом составе. Голкипер сделал 1 сейв за игру.

Матвей Сафонов в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo; (1:0). «Это небольшой шажочек, но все в руках Матвея». Кафанов — о дебюте Сафонова

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 4 2 2 0 4-1 8
5
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
6
 Реймс 4 2 1 1 6-6 7
7
 Ренн 4 2 0 2 8-5 6
8
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
9
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
10
 Страсбур 4 1 2 1 8-7 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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20.09 21:45
Ницца – Сент-Этьен
 - : -
21.09 18:00
Лилль – Страсбур
 - : -
21.09 20:00
Ренн – Ланс
 - : -
21.09 22:00
Реймс – ПСЖ
 - : -
22.09 16:00
Монако – Гавр
 - : -
22.09 18:00
Анже – Нант
 - : -
22.09 18:00
Брест – Тулуза
 - : -
22.09 18:00
Монпелье – Осер
 - : -
22.09 21:45
Лион – Марсель
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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

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Шави Бабика

Тулуза

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П
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ПСЖ

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Амин Харит

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Кристофер Опери

Кристофер Опери

Гавр

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И К Ж
Амаду Коне

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