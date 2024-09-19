Кафанов рассказал о разговоре с Сафоновым перед дебютом за «ПСЖ»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о разговоре с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым перед дебютом за французский клуб.
«Разговор перед игрой? Просто пожелал ему хорошей и надежной игры», — сказал Кафанов «СЭ».
«ПСЖ» дома победил «Жирону» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов дебютировал за клуб, выйдя в стартовом составе. Голкипер сделал 1 сейв за игру.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
3
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
4
|Ланс
|4
|2
|2
|0
|4-1
|8
|
5
|Нант
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|
7
|Ренн
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
8
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
9
|Гавр
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|
10
|Страсбур
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
13
|Лион
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|
14
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Анже
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.09
|21:45
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|21.09
|20:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|21.09
|22:00
|
Реймс – ПСЖ
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монако – Гавр
|- : -
|22.09
|18:00
|
Анже – Нант
|- : -
|22.09
|18:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|22.09
|18:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|22.09
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Шави Бабика
Тулуза
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|3
|1
|0
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