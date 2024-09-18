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Маркиньос — о Луисе Энрике: «Мы все больше привыкаем к философии тренера»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился мнением о работе с главным тренером команды Луисом Энрике.

«Мы все больше и больше привыкаем к философии тренера. На самом деле это не начало нового сезона, а продолжение прошлого. Думаю, вы можете убедиться в этом на поле. Теперь мы стремимся к улучшению», — приводит слова Маркиньоса сайт УЕФА.

18 сентября «ПСЖ» сыграет с «Жироной» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 мск.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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1
 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 4 2 2 0 4-1 8
5
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
6
 Реймс 4 2 1 1 6-6 7
7
 Ренн 4 2 0 2 8-5 6
8
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
9
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
10
 Страсбур 4 1 2 1 8-7 5
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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Ницца – Сент-Этьен
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Ренн – Ланс
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Реймс – ПСЖ
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