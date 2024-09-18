Маркиньос — о Луисе Энрике: «Мы все больше привыкаем к философии тренера»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился мнением о работе с главным тренером команды Луисом Энрике.

«Мы все больше и больше привыкаем к философии тренера. На самом деле это не начало нового сезона, а продолжение прошлого. Думаю, вы можете убедиться в этом на поле. Теперь мы стремимся к улучшению», — приводит слова Маркиньоса сайт УЕФА.

18 сентября «ПСЖ» сыграет с «Жироной» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 22.00 мск.