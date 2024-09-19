Кафанов о дебюте Сафонова: «Такого первого матча и хотелось»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил дебют голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Для первого матча это очень хороший сценарий встречи. У Матвея был большой перерыв в игровой практике с последнего матча. А тут сразу Лига чемпионов. Ход игры был благоприятный, команда владела мячом. Если честно, такого для первого матча и хотелось. Это придаст дополнительной уверенности», — сказал Кафанов «СЭ».

«ПСЖ» дома победил «Жирону» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов дебютировал за клуб, выйдя в стартовом составе. Голкипер сделал 1 сейв за игру.