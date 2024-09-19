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Сегодня, 07:32

«ПСЖ» оценил дебютный матч Сафонова

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Пресс-служба «ПСЖ» в социальной сети X оценила дебют российского вратаря Матвея Сафонова. Россиянин сыграл на ноль против «Жироны» (1:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Выйди на игру с «Жироной» в стартовом составе, наш вратарь Матвей Сафонов провел свой первый матч в цветах клуба. И оформил первый сухарь», — говорится в сообщении.

Таким образом, Сафонов стал 512-м игроком в истории парижского клуба в официальных матчах.

25-летний вратарь перешел в парижскую команду в июне этого года. До матча с «Жироной» он принимал участие только в товарищеской встрече против «Штурма» (2:2), которая состоялась 7 августа.

Матвей Сафонов (справа) в&nbsp;матче &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Жирона&raquo;. Сафонов: первый сухарь в «ПСЖ»! А у вратаря «Жироны» — пропущенный гол из страшного сна
Матвей Сафонов
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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