Кафанов о дебюте Сафонова в Лиге чемпионов: «Цена ошибки очень большая»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил сложность дебюта голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«Дебют в Лиге чемпионов? Очень сложно! Даже имея постоянную игровую практику... А у Матвея ее не было около 4 месяцев, последний раз он играл в мае. Одно дело — тренировочный процесс. Другое — игра, где и зрители, и стресс. Цена ошибки очень большая. Любое неправильное действие могло лишить «ПСЖ» победы. Главное, что Матвей не сделал никаких ошибок. Он хорошо сыграл в тех моментах, где нужно было вмешаться, не позволил забить сопернику», — сказал Кафанов «СЭ».

«ПСЖ» дома победил «Жирону» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов — 1:0.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов дебютировал за клуб, выйдя в стартовом составе. Голкипер сделал 1 сейв за игру.