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Головин рассказал о телефонном разговоре с Черчесовым

15:54
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Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» заявил, что находится на связи с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

— Вы на связи со Станиславом Черчесовым. Не так давно, насколько знаю, созванивались?

— Да, перед матчем второго тура с «Метцом». Станислав Саламович позвонил, спросил, как у меня со здоровьем. Я же пропускал первую игру из-за дисквалификации еще с прошлого сезона. И просто поговорили — о том, когда собираемся, о том, как у меня дела.

— Не заходило речи о том, что ваш статус в сборной уже другой, чем, допустим, на чемпионате мира?

— Нет, об этом не разговаривали.

— А что вы сами думаете о своей нынешней роли в национальной команде?

— Особо об этом не задумываюсь. Как не задумывался и на чемпионате мира, какой у меня тогда был статус. Просто хочу выходить на поле и делать для сборной и ее побед все, что только смогу. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Головина здесь

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