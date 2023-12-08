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Сегодня, 13:10

Головин пропустит матч «Монако» из-за пункта в регламенте лиги 1

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит домашний матч клуба с «Лионом» в 16-м туре лиги 1.

В игре 14-го тура с «Монпелье» (2:0) россиянин получил желтую карточку, которая стала для него третьей за 10 последних матчей.

Как сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги (LFP), согласно регламенту чемпионата Франции Головин дисквалифицирован на один матч. Эта санкция вступит в силу со вторника, 12 декабря, следовательно полузащитник пропустит матч с «Лионом».

При этом Головин сможет сыграть за «Монако» 9 декабря в матче 15-го тура лиги 1 с «Ренном».

Источник: LFP
Александр Головин
ФК Монако
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 14 6 4 4 18-15 22
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 12-19 14
15
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 14 1 4 9 11-27 7
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34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
9.12 19:00
Ренн – Монако
 - : -
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 - : -
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
10.12 17:00
Метц – Брест
 - : -
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 - : -
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 - : -
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
 - : -
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 15
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