Американская компания стала совладельцем «ПСЖ»

«ПСЖ» объявил о продаже 12,5 процента акций американской компании Arctos Partners. Сумма сделки составила 4,25 миллиарда евро.

Новый миноритарный владалец не будет влиять на стратегию развития клуба. Arctos Partners сосредоточится на женской команде и будет помогать в перестройке инфраструктуры.

Ранее инвестировала в такие футбольные клубы, как «Ливерпуль», «Аталанта», «Портленд», «Реал Солт Лейк» и «Юта», а также в хоккейные «Тампа-Бэй», «Миннесота», «Нью-Джерси», «Питтсбург» и баскетбольные «Голден Стэйт», «Сакраменто», «Юта» и «Филадельфия».