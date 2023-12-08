Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 04:37

Американская компания стала совладельцем «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«ПСЖ» объявил о продаже 12,5 процента акций американской компании Arctos Partners. Сумма сделки составила 4,25 миллиарда евро.

Новый миноритарный владалец не будет влиять на стратегию развития клуба. Arctos Partners сосредоточится на женской команде и будет помогать в перестройке инфраструктуры.

Ранее инвестировала в такие футбольные клубы, как «Ливерпуль», «Аталанта», «Портленд», «Реал Солт Лейк» и «Юта», а также в хоккейные «Тампа-Бэй», «Миннесота», «Нью-Джерси», «Питтсбург» и баскетбольные «Голден Стэйт», «Сакраменто», «Юта» и «Филадельфия».

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Бельгийский журналист назвал возможные причины трагедии, случившейся с Шумахером
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
Блинкен сообщил о тратах 90% помощи Украине в самих США
Экипажи танков Т-80БВМ уничтожили позиции ВСУ на купянском направлении
Байден в разговоре с Нетаньяху подчеркнул важность создания гумкоридоров в Газе
В США законодатели внесли $300 млн помощи Украине в проект на 2024 год
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Про Головина будут говорить больше, чем про Аршавина»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 3 1 36-11 33
2
 Ницца 14 8 5 1 14-5 29
3
 Монако 14 8 3 3 29-19 27
4
 Лилль 14 7 5 2 19-11 26
5
 Реймс 14 7 2 5 20-19 23
6
 Ланс 14 6 4 4 19-15 22
7
 Брест 14 6 4 4 18-15 22
8
 Марсель 14 5 5 4 18-14 20
9
 Нант 14 5 3 6 18-23 18
10
 Гавр 14 3 7 4 12-15 16
11
 Метц 14 4 4 6 15-22 16
12
 Ренн 14 3 6 5 19-19 15
13
 Монпелье 14 3 5 6 17-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 12-19 14
15
 Тулуза 14 2 7 5 14-18 13
16
 Лорьян 14 2 6 6 18-25 12
17
 Клермон Фут 14 2 4 8 9-21 10
18
 Лион 14 1 4 9 11-27 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.12 23:00
Монпелье – Ланс
 - : -
9.12 19:00
Ренн – Монако
 - : -
9.12 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
10.12 15:00
Ницца – Реймс
 - : -
10.12 17:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
10.12 17:00
Метц – Брест
 - : -
10.12 17:00
Страсбур – Гавр
 - : -
10.12 19:05
Лион – Тулуза
 - : -
10.12 22:45
Лорьян – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 6
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 12 1 3
Кики Куяте

Кики Куяте

Монпелье

 13 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости