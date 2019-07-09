Головин приступил к предсезонной подготовке в "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба. Игрок сборной России, а также Радамель Фалькао и Камиль Глик присоединились к монегаскам позднее из-за игр в национальных командах.

В прошедшем сезоне россиянин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. "Монако" заняло 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками.

🔴⚪️🔙 Chadli, Glik et Golovin de retour à l'entrainement 💦 pic.twitter.com/YizpkUKpTh — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 9 июля 2019 г.

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