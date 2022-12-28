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Сегодня, 18:27

Головин остался в запасе на матч «Монако» с «Осером»

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы «Осера» и «Монако» на матч 16-го тура чемпионата Франции.

«Осер»: Костиль, Жанвье, Жубал, Зедадка, Менса, Туре, Отре, Перрин, Сахи, Синайоко, Ньянг.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Якобс, Сарр, Марипан, Камара, Мартинш, Матазо, Минамино, Эмболо, Бен Йеддер.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнет игру в запасе.

Матч пройдет сегодня, 28 декабря, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 16-й тур
28 дек, 19:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
Монако

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК Осер
1
4
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
14
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
15
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 1 : 0
28.12 17:00
Труа – Нант
 0 : 0
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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