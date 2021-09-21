Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своей роли в команде и рассказал о целях на будущее.

Россиянин накануне провел свой сотый матч за французский клуб, выступая против «Ниццы» (2:2). По итогам этой встречи хавбек был признан лучшим игроком матча.

«Я доволен, что удалось забить и достичь отметки в 100 матчей за «Монако». Ранее мне уже удавалось это сделать в ЦСКА, горжусь, что достиг этого в составе красно-белых.

Я вхожу в число самых опытных игроков «Монако», поэтому я должен выполнять свою роль в поддержке молодых футболистов, чувствую эту ответственность. Думаю, этому нужно уделять значительное количество времени и расти в этом аспекте. Быть лидером, примером для подражания — вот к чему я стремлюсь», — цитирует Головина пресс-служба «Монако».

После 6 туров лиги 1 «Монако» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 5 баллов. В составе монегасков Головин выступает с 2018 года. В этом сезоне он провел 4 матча в чемпионате Франции, забив 1 гол.