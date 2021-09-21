«Лион» зимой попытается приобрести у «Реала» Иско
17:42
Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Интерес к 29-лоетнему игроку проявляет «Лион», который попытается сделать предложение мадридскому клубу уже в январе, сообщает Fichajes.
Ранее появлялась информация, что испанец также входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана». Контракт Иско со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года.
В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в чемпионате Испании, в которых он суммарно провел на поле 139 минут.
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