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«Лион» зимой попытается приобрести у «Реала» Иско

17:42
Иско. Фото Instagram
Иско. Фото Instagram
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Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Интерес к 29-лоетнему игроку проявляет «Лион», который попытается сделать предложение мадридскому клубу уже в январе, сообщает Fichajes.

Ранее появлялась информация, что испанец также входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана». Контракт Иско со «сливочными» рассчитан до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне на его счету четыре матча в чемпионате Испании, в которых он суммарно провел на поле 139 минут.

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Иван Шитик все материалы автора

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