Головин не попал в заявку «Монако» на матч против «Бордо»
Тренерский штаб «Монако» назвал список игроков, которые будут готовиться к матчу 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо». В заявку вошел 21 футболист.
В игре не примет участие российский полузащитник Александр Головин, выбывший из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0) 30 августа.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.