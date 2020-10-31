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Головин не попал в заявку «Монако» на матч против «Бордо»

22:05
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Тренерский штаб «Монако» назвал список игроков, которые будут готовиться к матчу 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо». В заявку вошел 21 футболист.

В игре не примет участие российский полузащитник Александр Головин, выбывший из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0) 30 августа.

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