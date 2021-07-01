«ПСЖ» готов предложить Мбаппе 50 миллионов евро за сезон
«ПСЖ» предложил нападающему Килиану Мбаппе зарплату 50 миллионов евро в год, информирует испанское издание Diario ABC. Если 22-летний форвард сборной Франции согласится продлить контракт, то станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
Его текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года. Пока Мбаппе, который вылетел со сборной Франции от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020, так и не продлил контракт с «ПСЖ».
Игроком активно интересуется «Реал», однако мадридцы готовы предложить Мбаппе только 25 миллионов за сезон. Трансферная стоимость игрока — 160 миллионов евро.
Ранее Мбаппе сообщил, что не хочет продлевать контракт с клубом, если условия не изменятся.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/2021 форвард провел 47 матчей за команду, на его счету 42 гола и 11 результативных передач.
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