«ПСЖ» готов предложить Мбаппе 50 миллионов евро за сезон

«ПСЖ» предложил нападающему Килиану Мбаппе зарплату 50 миллионов евро в год, информирует испанское издание Diario ABC. Если 22-летний форвард сборной Франции согласится продлить контракт, то станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Его текущее соглашение рассчитано до лета 2022 года. Пока Мбаппе, который вылетел со сборной Франции от Швейцарии в 1/8 финала Евро-2020, так и не продлил контракт с «ПСЖ».

Игроком активно интересуется «Реал», однако мадридцы готовы предложить Мбаппе только 25 миллионов за сезон. Трансферная стоимость игрока — 160 миллионов евро.

Ранее Мбаппе сообщил, что не хочет продлевать контракт с клубом, если условия не изменятся.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. В сезоне-2020/2021 форвард провел 47 матчей за команду, на его счету 42 гола и 11 результативных передач.