Голкипер «Монако» назвал главную проблему команды в сезоне-2019/20

Вратарь «Монако» Бенжамен Леком прокомментировал поражение от «Монпелье» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата Франции.

— Это логичный исход, «Монпелье» был силен и эффективен, — цитирует голкипера L'Equipe. — Обидно, потому что сначала мы создавали голевые моменты. Чтобы надеяться на лучшее, нам нужно играть так, как на прошлой неделе. Проблема этого сезона в том, что, как только что-то пойдет не так, мы склоняем голову. Это то, над чем нам нужно работать.

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