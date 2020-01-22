Год назад погиб Сала. Его самолет разбился над Ла Маншем

В ночь с 21 на 22 января 2019 года разбился самолет, в котором летел полузащитник «Нанта» Эмилиано Сала.

28-летний аргентинец летел в Уэльс. Ранее он подписал контракт с «Кардиффом», для которого трансфер Салы в 18 млн евро стал самым дорогим в истории.

22 января 2019 года стало известно, что частный самолет, на котором летел Сала из Нанта в Кардифф, пропал с экранов радаров вблизи Нормандских островов. Поисково-спасательной операции не удалось обнаружить следов крушения самолета.

Многие футболисты, в том числе Лионель Месии и Гонсало Игуаин, выступили за продолжение поисковой операции. 4 февраля в ходе частной поисковой операции были обнаружены обломки самолета, на борту которого летел Сала. Поисковики обнаружили одно тело — 7 февраля установили, что оно принадлежит Сале.

«Кардифф» не хотел выплачивать «Нанту» 18 млн евро за Салу, т.к. игрок не был зарегистрирован в АПЛ. ФИФА обязала валлийцев выплатить «Нанту» 6 миллионов евро.