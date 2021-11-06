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«Ланс» разгромил «Труа»

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5 ноября. «Ланс» — «Труа» — 4:0. Жонатан Клаусс. Фото Twitter
5 ноября. «Ланс» — «Труа» — 4:0. Жонатан Клаусс. Фото Twitter
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«Ланс» переиграл на своем поле «Труа» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 4:0. Латераль кроваво-золотых Жонатан Клаусс забил один гол и сделал две голевые передачи.

«Ланс» поднялся на второе место в турнирной таблице. «Труа» занимает 14-ю строчку.

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

«Ланс» — «Труа» — 4:0 (3:0)

Голы: Калимуэндо, 14 (1:0). Саид, 29 (2:0). Клаусс, 35 (3:0). Франковски, 60 (4:0).

«Ланс»: Фариньес, Дансо, Гради, Медина, Какюта (Да Кошта, 65), Фофана (Айдара, 77), Клаусс, Дукуре, Саид (Сотока, 44), Франковски (Каюзак, 77), Калимуэндо (Ганаго, 65).

«Труа»: Гальон, Рами (Эль-Хаджам, 77), Коне (Каборе, 63), Жиродон, Сальмье, Бьянкон, Шавалерен (Палмер-Браун, 77), Куаме, Рипар (Сук Хюн Джун, 62), Родригеш, Бальде (Шамбо, 63).

Предупреждения: Ганаго, 69. Родригеш, 74.

Судья: Леонар.

5 ноября. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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