«Ланс» разгромил «Труа»
«Ланс» переиграл на своем поле «Труа» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 4:0. Латераль кроваво-золотых Жонатан Клаусс забил один гол и сделал две голевые передачи.
«Ланс» поднялся на второе место в турнирной таблице. «Труа» занимает 14-ю строчку.
Чемпионат Франции
Лига 1
13-й тур
«Ланс» — «Труа» — 4:0 (3:0)
Голы: Калимуэндо, 14 (1:0). Саид, 29 (2:0). Клаусс, 35 (3:0). Франковски, 60 (4:0).
«Ланс»: Фариньес, Дансо, Гради, Медина, Какюта (Да Кошта, 65), Фофана (Айдара, 77), Клаусс, Дукуре, Саид (Сотока, 44), Франковски (Каюзак, 77), Калимуэндо (Ганаго, 65).
«Труа»: Гальон, Рами (Эль-Хаджам, 77), Коне (Каборе, 63), Жиродон, Сальмье, Бьянкон, Шавалерен (Палмер-Браун, 77), Куаме, Рипар (Сук Хюн Джун, 62), Родригеш, Бальде (Шамбо, 63).
Предупреждения: Ганаго, 69. Родригеш, 74.
Судья: Леонар.
5 ноября. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».
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