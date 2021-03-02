Главный тренер сборной Бразилии назвал Неймара лучшим футболистом мира

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал тройку лучших футболистов мира. Среди них — Неймар, Роберт Левандовски и Кевин Де Брейне.

«Я назову тройку, за которую голосовал (награда лучшему футболисту 2020 года от ФИФА). Неймар первый, Левандовски второй, Де Брейне третий. До травмы Неймар был в фантастической форме, даже по своим высоким стандартам. Левандовски — невероятный нападающий. Де Брейне умеет делать то, чего не могут остальные, он очень уверенный и отлично импровизирует, нравится смотреть за его игрой», — приводит слова Тите сайт ФИФА.

Тите возглавляет сборную Бразилии с 2016 года. Под его руководством бразильцы дошли до четвертьфинала чемпионата мира-2018 в России и выиграли Кубок Америки-2019.