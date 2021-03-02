Нико Ковач рассказал, когда Головин начнет выходить в стартовом составе «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда полузащитник Александр Головин начнет стабильно выходить на матчи в стартовом составе.

«Когда медицинский штаб полностью даст нам зеленый свет, он будет в стартовом составе. Мы очень довольны его влиянием на команду и тем, что он привносит в команду, когда выходит на поле», — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

В текущем сезоне 24-летний Головин провел за монегасков 12 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

После 27 туров лиги 1 «Монако» занимает четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 55 очков.