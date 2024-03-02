Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

2 марта, 12:40

Головин о ничьей с «ПСЖ»: «Мы были намного ближе к победе»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Александр Головин
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 24-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:0).

— Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов. Надо сказать, что здорово сыграли вратари. Наверное, они были лучшими в своих командах в этом матче. Хотя считаю, что мы на свой гол наиграли: была перекладина у Бен Йеддера и его же отмененный гол, у меня был великолепный момент на добивании. В той ситуации все сделал правильно, но чуть не повезло. В принципе одно очко мы в любом случае приобрели, хотя, безусловно, могло бы больше. Конечно, есть ощущение, что победа была совсем рядом. Однако нам точно не в чем упрекнуть себя, двигаемся дальше.

Килиан Мбаппе на&nbsp;газоне. Головин упустил верный шанс, Мбаппе заменили в перерыве. «ПСЖ» в Монако спас Доннарумма

— Получилось ли дать бой «ПСЖ», как говорил перед игрой?

— Однозначно да. Более того, повторюсь, что мы были намного ближе к победе.

— Как тебе позиция опорного полузащитника?

— Действительно в этом матче приходилось больше сосредоточиться на оборонительных действиях. Не скажу, что это прям мой козырь, все-таки привык действовать с акцентом на атаку, созидать, обострять, но в этой игре была немного другая задача. Если это приносит пользу команде, никаких проблем в этом не вижу.

«ПСЖ» сыграл вничью второй матч подряд и с 55 очками лидирует в турнирной таблице. «Монако» идет на 3-й строчке — 42 очка.

Александр Головин
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
5
3
Читайте также
Российский форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил первый гол в НХЛ
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Луис Энрике объяснил, почему заменил Мбаппе в матче с «Монако»

«Лилль» победил «Реймс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 24 16 7 1 54-19 55
2
 Брест 24 13 7 4 35-18 46
3
 Монако 24 12 6 6 44-34 42
4
 Лилль 24 11 8 5 34-20 41
5
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
6
 Ланс 24 11 6 7 33-24 39
7
 Марсель 24 9 9 6 38-26 36
8
 Ренн 24 9 8 7 36-29 35
9
 Реймс 24 10 4 10 30-32 34
10
 Тулуза 24 7 8 9 27-32 29
11
 Лион 24 8 4 12 25-38 28
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Страсбур 24 6 8 10 25-37 26
14
 Лорьян 24 6 7 11 33-45 25
15
 Нант 24 7 4 13 23-36 25
16
 Гавр 24 5 9 10 24-31 24
17
 Метц 24 5 5 14 21-37 20
18
 Клермон Фут 24 3 8 13 17-41 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.03 23:00
Ницца – Монпелье
 1 : 2
9.03 19:00
Лорьян – Лион
 - : -
9.03 23:00
Ланс – Брест
 - : -
10.03 15:00
ПСЖ – Реймс
 - : -
10.03 17:00
Гавр – Тулуза
 - : -
10.03 17:00
Метц – Клермон Фут
 - : -
10.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
10.03 19:05
Лилль – Ренн
 - : -
10.03 22:45
Марсель – Нант
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 16 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости