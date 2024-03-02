Головин о ничьей с «ПСЖ»: «Мы были намного ближе к победе»
Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 24-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:0).
— Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов. Надо сказать, что здорово сыграли вратари. Наверное, они были лучшими в своих командах в этом матче. Хотя считаю, что мы на свой гол наиграли: была перекладина у Бен Йеддера и его же отмененный гол, у меня был великолепный момент на добивании. В той ситуации все сделал правильно, но чуть не повезло. В принципе одно очко мы в любом случае приобрели, хотя, безусловно, могло бы больше. Конечно, есть ощущение, что победа была совсем рядом. Однако нам точно не в чем упрекнуть себя, двигаемся дальше.
— Получилось ли дать бой «ПСЖ», как говорил перед игрой?
— Однозначно да. Более того, повторюсь, что мы были намного ближе к победе.
— Как тебе позиция опорного полузащитника?
— Действительно в этом матче приходилось больше сосредоточиться на оборонительных действиях. Не скажу, что это прям мой козырь, все-таки привык действовать с акцентом на атаку, созидать, обострять, но в этой игре была немного другая задача. Если это приносит пользу команде, никаких проблем в этом не вижу.
«ПСЖ» сыграл вничью второй матч подряд и с 55 очками лидирует в турнирной таблице. «Монако» идет на 3-й строчке — 42 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|24
|16
|7
|1
|54-19
|55
|
2
|Брест
|24
|13
|7
|4
|35-18
|46
|
3
|Монако
|24
|12
|6
|6
|44-34
|42
|
4
|Лилль
|24
|11
|8
|5
|34-20
|41
|
5
|Ницца
|25
|11
|7
|7
|24-19
|40
|
6
|Ланс
|24
|11
|6
|7
|33-24
|39
|
7
|Марсель
|24
|9
|9
|6
|38-26
|36
|
8
|Ренн
|24
|9
|8
|7
|36-29
|35
|
9
|Реймс
|24
|10
|4
|10
|30-32
|34
|
10
|Тулуза
|24
|7
|8
|9
|27-32
|29
|
11
|Лион
|24
|8
|4
|12
|25-38
|28
|
12
|Монпелье
|25
|6
|9
|10
|29-34
|27
|
13
|Страсбур
|24
|6
|8
|10
|25-37
|26
|
14
|Лорьян
|24
|6
|7
|11
|33-45
|25
|
15
|Нант
|24
|7
|4
|13
|23-36
|25
|
16
|Гавр
|24
|5
|9
|10
|24-31
|24
|
17
|Метц
|24
|5
|5
|14
|21-37
|20
|
18
|Клермон Фут
|24
|3
|8
|13
|17-41
|17
|8.03
|23:00
|
Ницца – Монпелье
|1 : 2
|9.03
|19:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
|9.03
|23:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|10.03
|15:00
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
|10.03
|17:00
|
Гавр – Тулуза
|- : -
|10.03
|17:00
|
Метц – Клермон Фут
|- : -
|10.03
|17:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|10.03
|19:05
|
Лилль – Ренн
|- : -
|10.03
|22:45
|
Марсель – Нант
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|21
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Мозес Саймон
Нант
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|15
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|16
|1
|2
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|16
|1
|1