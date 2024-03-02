Головин о ничьей с «ПСЖ»: «Мы были намного ближе к победе»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 24-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (0:0).

— Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов. Надо сказать, что здорово сыграли вратари. Наверное, они были лучшими в своих командах в этом матче. Хотя считаю, что мы на свой гол наиграли: была перекладина у Бен Йеддера и его же отмененный гол, у меня был великолепный момент на добивании. В той ситуации все сделал правильно, но чуть не повезло. В принципе одно очко мы в любом случае приобрели, хотя, безусловно, могло бы больше. Конечно, есть ощущение, что победа была совсем рядом. Однако нам точно не в чем упрекнуть себя, двигаемся дальше.

— Получилось ли дать бой «ПСЖ», как говорил перед игрой?

— Однозначно да. Более того, повторюсь, что мы были намного ближе к победе.

— Как тебе позиция опорного полузащитника?

— Действительно в этом матче приходилось больше сосредоточиться на оборонительных действиях. Не скажу, что это прям мой козырь, все-таки привык действовать с акцентом на атаку, созидать, обострять, но в этой игре была немного другая задача. Если это приносит пользу команде, никаких проблем в этом не вижу.

«ПСЖ» сыграл вничью второй матч подряд и с 55 очками лидирует в турнирной таблице. «Монако» идет на 3-й строчке — 42 очка.