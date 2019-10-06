Главный тренер «Монпелье»: «Монако» уязвим в защите, мы этим воспользовались»

Главный тренер «Монпелье» Мишель Тер-Закарян прокомментировал победу над «Монако» (3:1) в 9-м туре чемпионата Франции.

— Cерия прервана, — цитирует France football главного тренера. — 29 лет не могли выиграть дома у «Монако». Мы здорово сражались против прекрасной команды, которая в отличной форме. Предоставили им минимум возможностей. Они были уязвимы сзади, в защите, и мы хорошо этим воспользовались. У нас был хороший первый тайм, во втором очень неплохо действовали. В целом мы очень хорошо защищались, контролировали центр поля.

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