«Лилль» одержал волевую победу над «Брестом»

«Лилль» выиграл у «Бреста» в матче 25-го тура чемпионата Франции — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Пьер Моруа».

Гости вышли вперед на 8-й минуте благодаря автогол защитника Тиагу Джалу. «Доги» смогли отыграться только после перерыва. Бафоде Диаките на 60-й минуте сравнял счет, а на 80-й — Александро забил второй гол.

«Лилль» набрал 44 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице лиги 1. «Брест» идет на 16-й строчке — 20 очков.